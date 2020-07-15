Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma

Son dakika güncel haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel ışıklı bir animasyon gösterisi gerçekleştirildi.

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma
15.07.2020 00:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 00:56

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel ışıklı bir animasyon gösterisi gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4'üncü yılına özel "Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermiyor" sloganıyla ışıklı bir animasyon gösterisi yansıtıldı. Işıklı animasyon gösterisinde 20 bin lümen lazer projeksiyon, 7 lazer ve 106 parça ışık kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ışıklı gösteriden sonra yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yılı vesilesiyle bir dizi program düzenlediğini bildirdi. Dönmez, "15 Temmuz şehidimiz Cuma Dağ'ın adını verdiğimiz MTA Cuma Dağ Tarih ve Tabiat Müzesi'ni ziyaret ettik. Şehidimizin adına yakışır bir yer olması için incelemelerde bulunduk. Cuma Dağ, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde darbecilere karşı direnirken atılan bombalar sonucu şehadet mertebesine erişti. Cuma kardeşimizle birlikte 251 şehidimiz ay yıldızlı bayrağımız göklerden hiç inmesin, ezan-ı Muhammedi kıyamete kadar bu semalarda yankılansın diye canlarını feda ettiler. O gece aziz milletimiz, Türkiye'nin dört bir yanında, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla nefretini top, tüfek ve her türlü teçhizatla kusan hainlere geçit vermedi. 15 Temmuz yüzyıllar geçse de asla unutulmayacak bir ihanet hareketiydi. Can verdik, şehitler verdik ancak bu cennet vatanı hainlere teslim etmedik. O gece şehadete eren vatan evlatlarından Allah razı olsun" dedi.

BOREL için de 15 Temmuz'a özel bir tasarım hazırlandığını ifade eden Dönmez, "Sadece Ankara'da değil, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hidroelektrik Santralimizin duvarlarına da benzer bir uygulamayı yansıttık. Nerede olursak olalım; zaman, mekan fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek. BOREL için de 15 Temmuz'a özel bir tasarım hazırlandı. Sınırlı sayıda özel olarak üretilen dezenfektanlar ücretsiz, hatıra amaçlı dağıtılacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 3. Sayfa
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Bakan Kurum, Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili 'kişiye özel imar' iddialarına yanıt verdi
Bakan Kurum, Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili "kişiye özel imar" iddialarına yanıt verdi
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fatih Sultan Halife Hafter Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Çağla Şıkel Aybüke Pusat Selçuk Yöntem Mustafa Sandal
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Temmuza özel ışıklandırma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 00:57:20. #1.14#
title