Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi
21.03.2021 08:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:10
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 19 ayrı bölgeyi yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 19 ayrı bölgeyi yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan etti.
Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, rüzgar enerjisine dayalı 19 YEKA belirlendi.
Alanlar; Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla'nın çeşitli ilçelerinden seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer