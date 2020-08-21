Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin ne dediğine... Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin ne dediğine bakmaksızın hakkımız olan yerlerde aramalarımızı yapıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin ne dediğine bakmaksızın hakkımız olan yerlerde aramalarımızı yapıyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA