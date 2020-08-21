Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin ne dediğine...
Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin ne dediğine bakmaksızın hakkımız olan yerlerde aramalarımızı yapıyoruz.
21.08.2020 21:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:50
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin ne dediğine bakmaksızın hakkımız olan yerlerde aramalarımızı yapıyoruz." - ANKARA
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Kaynak: İHA