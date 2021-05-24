Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Bakanı Dönmez, katıldığı bir televizyon programında yeni gaz rezervleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rezerv tespit çalışmalarının Haziran ayı içerisinde son bulacağını belirten Bakan Dönmez, Sakarya Gaz sahasında önemli bir ekonomik rezerv tespit edersek paylaşacağız. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp rakamının üstünde ilavesi şeklinde olacak. Yeni haberle ilgili olarak Haziran ayını bekleyelim.'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sakarya Gaz sahasında önemli bir ekonomik rezerv tespit edersek paylaşacağız. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp rakamının üstünde ilavesi şeklinde olacak. Yeni haberle ilgili olarak Haziran ayını bekleyelim. Biz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. O çalışmalar da Haziran ayı içerisinde tamamlanmış olur."
"Ertuğrul Gazi gemisi günlük 20 milyon metreküp gazı sıvılaştırabilecek. Dünyada ilk olabiliriz; gaz halinde değil sıvı olarak da kara tankerlerine ikmal kabiliyetine gelişti."
"Şu anda sondajla alakalı görüştüğümüz birkaç kaynak var. Sondaj filomuzu artırmayı planlıyoruz. Satın alma ya da kiralama hangisi uygunsa o yola gideceğiz. Bir dördüncü gemi de olabilir. Karadeniz'deki iş programımızda ciddi bir artış var. Biz bunları millileştirdiğimiz için aslında daha da ekonomik çözebilir hale geldik."
"Bu yıl toplam 4 bin megavatlık YEKA yarışmalarını tamamlamayı planlıyoruz."
"Türkiye bugün yenilenebilir kurulu güç itibariyle bakıldığında Avrupa'da 5. sırada, dünyada ise 12. sırada. Özellikle de uluslararası raporlarda Türkiye'nin bu başarısının altı çizilerek sık sık seslendiriliyor."
"Bugün itibariyle baktığımızda altın kaynağımız bin 200 tonlara ulaşmış durumda. Hedefimiz 5 yıl içerisinde altında üretimi 100 ton seviyesine çıkarmak. 100 ton seviyesi ve üzerine çıktığınızda ilk 10 altın üreticisi ülke sıralamasına giriyorsunuz" dedi.
-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Deniz Demir Derya Yanık Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Prens William Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Adem Büyük Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:06:26. #1.14#

title