Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Bakanı Dönmez, katıldığı bir televizyon programında yeni gaz rezervleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rezerv tespit çalışmalarının Haziran ayı içerisinde son bulacağını belirten Bakan Dönmez, Sakarya Gaz sahasında önemli bir ekonomik rezerv tespit edersek paylaşacağız. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp rakamının üstünde ilavesi şeklinde olacak. Yeni haberle ilgili olarak Haziran ayını bekleyelim.'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sakarya Gaz sahasında önemli bir ekonomik rezerv tespit edersek paylaşacağız. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp rakamının üstünde ilavesi şeklinde olacak. Yeni haberle ilgili olarak Haziran ayını bekleyelim. Biz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. O çalışmalar da Haziran ayı içerisinde tamamlanmış olur."

"Ertuğrul Gazi gemisi günlük 20 milyon metreküp gazı sıvılaştırabilecek. Dünyada ilk olabiliriz; gaz halinde değil sıvı olarak da kara tankerlerine ikmal kabiliyetine gelişti."

"Şu anda sondajla alakalı görüştüğümüz birkaç kaynak var. Sondaj filomuzu artırmayı planlıyoruz. Satın alma ya da kiralama hangisi uygunsa o yola gideceğiz. Bir dördüncü gemi de olabilir. Karadeniz'deki iş programımızda ciddi bir artış var. Biz bunları millileştirdiğimiz için aslında daha da ekonomik çözebilir hale geldik."

"Bu yıl toplam 4 bin megavatlık YEKA yarışmalarını tamamlamayı planlıyoruz."

"Türkiye bugün yenilenebilir kurulu güç itibariyle bakıldığında Avrupa'da 5. sırada, dünyada ise 12. sırada. Özellikle de uluslararası raporlarda Türkiye'nin bu başarısının altı çizilerek sık sık seslendiriliyor."

"Bugün itibariyle baktığımızda altın kaynağımız bin 200 tonlara ulaşmış durumda. Hedefimiz 5 yıl içerisinde altında üretimi 100 ton seviyesine çıkarmak. 100 ton seviyesi ve üzerine çıktığınızda ilk 10 altın üreticisi ülke sıralamasına giriyorsunuz" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı