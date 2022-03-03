Son Dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'da

ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'ya geldi.

Kente hava yoluyla gelen Bakan Dönmez, elektrik kesintilerine müdahale çalışmalarını incelemek amacıyla TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğüne geçti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından karşılanan Dönmez, yetkililerle yapılan toplantıya başkanlık etti.

Dönmez'e, TMMB Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve diğer yetkililer de eşlik ediyor.