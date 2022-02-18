Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Edinilen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Meskende yüzde 64-65'ini kapsıyoruz indirimli tarife grubunda. (Ticarethaneler) Burada da amacımız, yüzde 65'ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title