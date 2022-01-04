Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ekonomiyi bir buz dağı gibi görürsek, ekonomiye girdi sağlayan, üretimin ham maddesini tedarik eden...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ekonomiyi bir buz dağı gibi görürsek, ekonomiye girdi sağlayan, üretimin ham maddesini tedarik eden aslında buzdağının en temelinde, görünmeyen kısmında madencilik yatıyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet