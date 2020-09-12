Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sondaj çalışmaları) Karadeniz'den ve Doğu...
Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sondaj çalışmaları) Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır.
12.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:48
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sondaj çalışmaları) Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır."
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Kaynak: AA