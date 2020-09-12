Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sondaj çalışmaları) Karadeniz'den ve Doğu... Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sondaj çalışmaları) Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sondaj çalışmaları) Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." Kaynak: AA