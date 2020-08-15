Son dakika... Endüstriyel kazalarda uygulanacak dahili acil durum planları hakkında tebliğ yayımlandı Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ"e göre, Dahili Acil Durum Planı'nın hali hazırda faaliyette bulunan üst seviyeli kuruluşlar tarafından en geç 15 Ağustos 2021'e kadar hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ"e göre, Dahili Acil Durum Planı'nın hali hazırda faaliyette bulunan üst seviyeli kuruluşlar tarafından en geç 15 Ağustos 2021'e kadar hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, "Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşların işletilmesi esnasında, insan veya çevre sağlığı için tehlikeye yol açabilen yayılım, yangın veya patlama olaylarından kaynaklanacak zararlarının en aza indirilmesi amacıyla alınması gereken önlemlerle ilgili usul ve esasların "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik" ile belirlendiği anımsatıldı.

Yönetmeliğin, Çevre ve Şehircilik, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından müşterek yürütüldüğü aktarılan açıklamada, belli tehlikeli maddeleri, yönetmelikte belirtilen miktarlarda bulunduran kuruluşların üst seviyeli kuruluş veya alt seviyeli kuruluş olarak sınıflandırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, üst seviye olarak belirlenen kuruluşların meydana gelmesi muhtemel her bir kaza türünü (yangın, patlama, toksik yayılım) içeren ve doğal afetler de dikkate alınacak şekilde, kaza öncesi, kaza sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde tüm müdahale senaryolarını içeren Dahili Acil Durum Planı'nı hazırlaması gerektiği kaydedildi. 81 çevre ve şehircilik il müdürlüğünde, planların kontrolü ve denetimini yapacak çevre denetçilerine yönelik eğitim çalışmalarının 2019'da tamamlandığı belirtildi.

Bunun yanı sıra 6 üst seviyeli kuruluşta pilot çalışmalar gerçekleştirildiği, büyük kaza senaryosu üzerinden yapılan tatbikatlarla kaza inceleme çalışmaları yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ gereğince, Dahili Acil Durum Planı'nın hali hazırda faaliyette bulunan üst seviyeli kuruluşlar tarafından en geç 15 Ağustos 2021'ye kadar, yeni kurulacak işletmeler için ise faaliyete geçmeden önce hazırlanması gerekmektedir. Yapılacak denetimlerde Dahili Acil Durum Planı'nı hazırlamadığı tespit edilen işletmelere Çevre Kanununda belirtilen idari para cezaları uygulanacak ayrıca çevre ve insan sağlığı için tehlike yaratan faaliyetler ise süre verilmeksizin durdurulacaktır." uyarısına dikkat çekildi.

Kaynak: AA