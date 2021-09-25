Son dakika haberi: Endüstriyel işletmelerde yangın güvenliği çalıştayda ele alınıyor

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Endüstriyel İşletmelerde Yangın Güvenliği Çalıştayı" başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, bir otelde düzenlenen çalıştayda gazetecilere, 25-31 Eylül tarihlerinde İtfaiyecilik Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Türkiye'de doğa kaynaklı tehlikelerden sonra en büyük afetin insan kaynaklı yangınlar olduğunu belirten Erbay, "Bu yangınların içerisinde endüstri yangınları çok daha fazla zarar veriyor. Herhangi bir yerde endüstri yangını olduğu zaman günlerce, haftalarca sürebiliyor. Ekonomiye çok daha fazla zarar veriyor." diye konuştu.

"Tarihi Kültürel Mirasın Yangınlardan Korunması projesi tamamlandı"

Erbay, Safranbolu'nun tarihi konaklarına yönelik "Tarihi Kültürel Mirasın Yangınlardan Korunması" projesi hazırladıklarını ifade ederek, projenin tamamlandığını anlattı.

Proje sonunda kitap ve broşür basıldığını aktaran Erbay, bu materyallerin yarın Safranbolu Kazdağlı Meydanı'nda konaklara dağıtılacağını dile getirdi.

Erbay, endüstriyel yangınlarla ilgili Avrupa Birliği projesi hazırladıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Projemizin amacı, sanayi yangınlarının önlenmesinde yenilikçi ve etkin yaklaşımlar sergilenmesi. Sanayi yangınlarının söndürülmesine yönelik herhangi bir eğitim modülü yoktu. Sanayi yangınlarının müdahalesi ve söndürülmesi diğer yangınlara göre çok daha zordur. Bu amaçla 132 milyon liralık bir proje hazırladık. Projede Türk ortaklarımız Karabük Üniversitesi, Karabük Belediyesi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR). Yabancı ortaklarımız ise Slovenya, Danimarka, İtalya ve Polonya'dan. Projemiz devam ediyor."

Çalıştayın da bu proje kapsamında düzenlendiği bilgisini veren Erbay, "Karabük'te sanayi yangını olduğu zaman neler yapabiliriz, ne gibi yangın söndürme teknikleri veya yangınları önleme amaçlı teknikler var, çalıştayda irdeleyeceğiz. Projemiz bittiği zaman yabancı ortaklarla ikinci çalıştayı yapıp, eğitim modülü hazırlayarak sanayi tesislerimize dağıtacağız." diye konuştu.

Çalıştay yarın sona erecek.