Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:31
Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika gelişmesine göre KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 5 bin 767 artışla 1 milyon 373 bin 836'ya ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 128 artarak 37 bin 154'e, iyileşenlerin sayısı da 6 bin 823 artışla 1 milyon 189 bin 510'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 311 bin 777'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 548 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 289 bin 452, aktif vakalar ise 21 bin 159 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1166'ya ulaştı.

Öte yandan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 2 milyonun üzerinde kişinin internet üzerinden Kovid-19 aşılaması için başvuru yaptığını açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1054 artarak 439 bin 628'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 40 artışla 8 bin 251'e yükseldi.

Son bir günde 46 bin 938 kişiye virüs testi yapılırken, 1268 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 375 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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