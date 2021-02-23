Son Dakika | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son Dakika | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

23.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:09
Son Dakika | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 775 artarak 1 milyon 298 bin 608'e çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 323 artışla 35 bin 14'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 996 artışla 1 milyon 104 bin 990'a yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 468 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 288 bin 229'a ulaştı.

Bugün 4 bin 55 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 256 bin 678 oldu.

Son 24 saatte 14 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1076'ya çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1083 artarak 428 bin 169'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 54 artışla 7 bin 616'ya yükseldi.

Son bir günde 56 bin 262 kişiye virüs testi yapılırken 1559 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 491 kişi, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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