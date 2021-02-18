Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:04
Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberleri... KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 39 artışla 1 milyon 252 bin 685'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 181 artarak 33 bin 969'a, iyileşenlerin sayısı 10 bin 546 artarak 1 milyon 58 bin 222'ye yükseldi.

Malezya'da ölü sayısı 1000'i geçti

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 274 bin 875'e yükseldi.

Bugün 5 bin 320 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 235 bin 82, aktif vakalar ise 38 bin 763 oldu.

Son 24 saatte 25 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1030'a ulaştı.

Japonya ölü sayısı 7 bin 300'ü geçti

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1537 artarak 422 bin 747'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 76 artışla 7 bin 312'ye yükseldi.

Son bir günde 62 bin 420 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 286 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 564 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Özge Özder Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 19:07:00. #1.14#
title