Son Dakika | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son Dakika | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:14
Son Dakika | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberi: KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 765 artışla 1 milyon 217 bin 468'e yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 247 artarak 33 bin 813'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 237 artarak 1 milyon 25 bin 273'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 464 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 264 bin 269'a yükseldi.

Bugün 4 bin 525 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 213 bin 814, aktif vakalar ise 49 bin 490 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı 965'e ulaştı.

Öte yandan, Malezya Kovid-19 Aşısına Ulaşım Özel Komitesinin Twitter hesabındaki açıklamada, Başbakan Muhyiddin Yasin'in, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programının detaylarını 16 Şubat'ta ilan edeceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişiyi aşılamayı planladıklarını açıklamıştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1364 artarak 416 bin 657'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 38 artışla 6 bin 983'e yükseldi.

Son bir günde 31 bin 702 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 317 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 668 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, BioNTech-Pfizer üretimi Kovid-19 aşısının yerel kullanımını uygun bulduğunu açıkladı.

Aralık 2020'de başvurusu yapılan BioNTech-Pfizer aşısı, Japonya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanmasına onay verilen ilk aşı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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