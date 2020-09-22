Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Bir son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
22.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:17

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Endonezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 160 kişi yaşamını yitirirken bu ülkede "virüs kaynaklı en fazla ölümün kaydedildiği" gün oldu.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayıları 4 bin 71 artışla 252 bin 923, ölenlerin sayısı 160 artışla 9 bin 837, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 501 artışla 184 bin 298 oldu.?

Vakalar, başkent Cakarta'da 64 bin 554'e, Doğu Cava'da 41 bin 417'ye, Bali'de 7 bin 996'ya ve Açe'de 3 bin 785'e çıktı.

Malezya'da 82 yeni vaka

Malezya'da ise Kovid-19 vakaları son 24 saatte 82 artarak toplamda 10 bin 358'e yükseldi.

Bugün 168 kişinin iyileşmesiyle toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 563'e çıktı.

Ülkede halihazırda 666 aktif vakanın bulunuyor.

Kovid-19'dan toplam 130 kişi vefat ederken son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Son vakaların 60'ı Sabah eyaletinde kaydedilirken, diğer 22 vaka ise Kedah ve Selangor eyaletleri ile başkent Kuala Lumpur'da görüldü.

Japonya'da yeni vaka sayıları 300'ün üstünde

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) verilerine göre, Japonya'da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 331 artarak 80 bin 614'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 579 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 164 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son bir günde 5 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 nedeniyle Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1532'ye yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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