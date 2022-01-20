Son Dakika | Endonezya, G20 Zirvesi'nde yeni bir küresel sağlık örgütü kurulmasını önerecek

Son dakika haberine göre Endonezya, ekimde G20 liderleri bir araya geldiğinde yeni bir küresel sağlık örgütünün kurulmasını önermeyi planlıyor.

Endonezya, ekimde G20 liderleri bir araya geldiğinde yeni bir küresel sağlık örgütünün kurulmasını önermeyi planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Devlet Başkanı Joko Widodo, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantılarında yaptığı açıklamada, G20 Zirvesi'nde yeni bir küresel sağlık örgütünün kurulması için öneride bulunacaklarını söyledi.

Widodo, "Bu sağlık örgütü, uluslararası seyahat ve sağlık protokolleri için standart işletim prosedürleri oluşturacak, ayrıca aşı tedarik edecek ve gelişmekte olan ülkeler için tıbbi ekipman ve ilaçlara erişim ve yatırım sağlayacak." dedi.

G20 liderleri "Birlikte Kalkın, Daha Güçlü Kalkın" sloganıyla 30-31 Ekim'de Endonezya'nın Bali Adası'nda bir araya gelecek.

Cakarta yönetimi, dönem başkanlığının gündemi için "küresel sağlık, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir enerji" başlıklarını açıklamıştı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları, 17 Ocak'ta dünya genelinden siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi ortamda başlamıştı.