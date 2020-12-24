Son dakika haberleri | - Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den "Plevne Marşlı" paylaşım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | - Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den "Plevne Marşlı" paylaşım

24.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:28

Son dakika gündem haberi: - Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den "Plevne Marşlı" paylaşım Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Endonezya ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından "Plevne Marşı" ile paylaştı.

- Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den "Plevne Marşlı" paylaşım

JAKARTA - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Endonezya ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından "Plevne Marşı" ile paylaştı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 20-21 Aralık 2020 tarihlerindeki ziyaretinin ardından Instagram hesabında "Plevne Marşı"nın eşlik ettiği bir video paylaştı. Marsudi paylaşımında, Bakan Çavuşoğlu'nun son 15 yılda Endonezya'yı ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı olduğuna, pandemi sürecinde gerçekleşen bu ziyaretin Endonezya-Türkiye ortaklığının önemini yansıttığına dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünde Endonezya'yı ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Widodo, Dışişleri Bakanı Marsudi ve Savunma Bakanı Subianto'yla görüşmeler gerçekleştirmişti.

Son dakika haberleri | - Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den 'Plevne Marşlı' paylaşım
Son dakika haberleri | - Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den 'Plevne Marşlı' paylaşım
Son dakika haberleri | - Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den 'Plevne Marşlı' paylaşım
Son dakika haberleri | - Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den 'Plevne Marşlı' paylaşım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Aslı Tandoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hakem Ankara İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | - Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den "Plevne Marşlı" paylaşım | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:30:57. #1.14#
title