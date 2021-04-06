Son Dakika | Endonezya'daki sel faciasında can kaybı 157'ye yükseldi
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Son Dakika | Endonezya'daki sel faciasında can kaybı 157'ye yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son Dakika | Endonezya'daki sel faciasında can kaybı 157'ye yükseldi

Son dakika haberi... Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Eyalette birçok yerleşim yerinin zarar gördüğü ifade edildi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sağanak yağışların sele dönüşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye ulaştı. Eyalet genelinde birçok yerleşim yerinin sel nedeniyle hasar aldığı, köprülerin yıkıldığı ve yollarda çökmelerin meydana geldiği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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