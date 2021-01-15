6.2'lik depremle sarsılan Endonezya'da ölü sayısı 4'e ulaştı

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletine bağlı Majene kenti, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli bir depremle sarsıldı. Majene Afet Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, meydana gelen depremin büyüklüğü 6.2 olarak belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralananların sayısının ise 637'ye yükseldiği kaydedildi. Depremin ardından vatandaşların yetkililerce, güvenli alana tahliyesi sürerken, tahliye edilenlerin toplam sayısı ise 3 bine ulaştı.

3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentte, Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri, şu ana kadar 26 artçı sarsıntının daha kaydedildiğini belirtti.

Olası artçılarla birlikte bazı yapıların çökme riskinin olduğunu aktaran yetkililer, vatandaşları yüksek binalardan kaçınmaları için uyardı.

Palu ve Makasar kentlerinde de hissedilen deprem sonrası tahliye edilenlere yönelik yardım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Endonezya Hava Kuvvetleri