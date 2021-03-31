Endonezya'da polis merkezine saldırı girişimi: 1 ölü
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Endonezya'da polis merkezine saldırı girişimi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Endonezya'da polis merkezine saldırı girişimi: 1 ölü

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan bir kişi polis tarafından öldürüldü.

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Endonezya'nın başkenti Jakarta'da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan bir kişi polis tarafından öldürüldü.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir kişii Endonezya Ulusal Polis Merkezine silahlı saldırı girişiminde bulundu. Polis memurları, polis merkezine zorla girmeye çalışan kişiyle çatıştı. Saldırı girişiminde bulunan kişi, polis tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Endonezya Ulusal Polis Merkezinden açıklama beklenirken, polis halkın olay yerine yaklaşmasını yasakladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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