Son Dakika | Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 6 saatte 22 patlama oldu
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Son Dakika | Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 6 saatte 22 patlama oldu

27.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:56
Son Dakika | Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda son 6 saatte 22 patlama oldu

Son dakika haberleri... Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda son 6 saatte 22 patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda son 6 saatte 22 patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, sabah yerel saatle 06.00 ile 12.00 arasında yanardağın 22 kez kül ve duman püskürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, patlamalarda püsküren lav kütlesinin, yanardağın güneybatı yönündeki yamaçtan 1600 metre kadar aşağı indiği belirtildi.

Yetkililer, dün de patlamanın meydana geldiği yanardağdan püsküren lavın 1000 metre aşağı indiğini duyurmuştu.

Bu arada Kasım 2020'deki patlamalarda bölgeden tahliye edilen yaklaşık 2 bin kişi belirli bir süre sonra evlerine dönerken, son dönemde artan volkanik hareketliliğe rağmen bölgeden şu ana kadar yeni tahliye bilgisi paylaşılmadı.

Yetkililer, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı "yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması" uyarısını yineliyor.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, sırasıyla "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviye "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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