Son dakika: Endonezya'da maden ocağında göçük: 11 ölü
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Son dakika: Endonezya'da maden ocağında göçük: 11 ölü

22.10.2020 05:39 | Son Güncelleme: 22.10.2020 05:42
Son dakika: Endonezya'da maden ocağında göçük: 11 ölü

Son dakika haberlerine göre Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde kaçak kömür madeninde meydana gelen göçükte 11 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinde kaçak kömür madeninde meydana gelen göçükte 11 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sumatra Bölgesel Afet Yönetim Ajansı Acil Durum Daire Başkanı Ansori, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Muara Enim bölgesindeki Tanjung Lalang köyünde kaçak işletilen kömür madeninde çökme sonucu heyelan oluştuğunu belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarında toprak altında kalan 11 maden işçisinin cansız bedenine ulaştıklarını bildiren Ansori, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Batı Sumatra eyaletinin Güney Solok bölgesinde de nisan ayında, kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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