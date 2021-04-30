Son dakika! Endonezya'da heyelan: 3 ölü
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Son dakika! Endonezya'da heyelan: 3 ölü

Son dakika! Endonezya'da heyelan: 3 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Batang Toru hidroelektrik santralini de vuran heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve toprak altında kalanlar olduğu bildirildi. Yerel yetkililerden Toto Mulyono, "1'i yetişkin 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaştık" bilgisini paylaşarak en az 9 kişinin de kayıp durumda olduğunu belirtti. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati ise yaptığı açıklamada, "Kurtarma ekibi halen diğer afetzedeleri arıyor" ifadelerini kullandı. - JAKARTA

Son dakika! Endonezya'da heyelan: 3 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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