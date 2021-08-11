Son dakika... Endonezya'da gözaltına alınmak istenen Nijeryalı diplomat darp edildi

Son dakika gelişmesine göre Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Nijerya Konsolosluğunda görevli Abdulrahman İbrahim, Endonezya göçmenlik bürosu yetkilileri tarafından gözaltına alındığı sırada darp edildi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Nijerya Konsolosluğunda görevli Abdulrahman İbrahim, Endonezya göçmenlik bürosu yetkilileri tarafından gözaltına alındığı sırada darp edildi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Nijerya Konsolosluğunda görevli Abdulrahman İbrahim, Endonezya göçmenlik bürosu yetkilileri tarafından gözaltına alınmak istendi. Yetkililerin, İbrahim'i gözaltına aldığı sırada darp etmesi ise tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İbrahim'in bir araç içinde birkaç kişi tarafından darp edildiği görüldü. İbrahim'in kafasının koltuğa bastırıldığı sırada ise sık sık "Nefes alamıyorum" ve "Boynum, boynum" dediği duyuldu.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası Nijerya'da öfkeye neden olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı diğer ülkelerin Nijeryalıları küçümsediğini öne sürdü.

Endonezya'ya protesto mektubu

Nijerya Dışişleri Bakanlığı tarafından Endonezya hükümetine İbrahim'in maruz kaldığı kötü muamelenin "uluslararası hukuka ve devletlerarasındaki diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini düzenleyen Viyana Sözleşmelerine aykırı" olduğunu belirten bir protesto mektubu gönderildiği aktarıldı.

Endonezya Büyükelçisi Nijerya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Bakanlık, Endonezya'nın Nijerya Büyükelçisinin dün söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığa çağrıldığı ve Büyükelçinin hükümeti adına özür dilediği bildirilirken, İbrahim'i darp eden yetkililerinde Nijerya'nın Endonezya büyükelçisinden özür dilediği aktarıldı.

Nijerya'nın Jakarta büyükelçisi de konuyla ilgili rapor vermek üzere Nijerya'ya geri çağrıldığı açıklandı. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı