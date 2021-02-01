Son dakika: En son deprem ne zaman oldu? İzmir depremi ne zaman oldu? Deprem mi oldu Ege'de deprem mi oldu?
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Son dakika: En son deprem ne zaman oldu? İzmir depremi ne zaman oldu? Deprem mi oldu Ege'de deprem mi oldu?

01.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:53
Son dakika: En son deprem ne zaman oldu? İzmir depremi ne zaman oldu? Deprem mi oldu Ege'de deprem mi oldu?

Son dakika: Alınan son dakika bilgisine göre Ege'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? Midilli'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İzmir'de deprem! Ege'de deprem oldu mu?

Son dakika: Alınan son dakika bilgisine göre Ege'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? Ege'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İzmir'de deprem! Midilli'de nerede deprem oldu? Ege'de deprem oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: EGE'DE DEPREM OLDU MU?

Alınan son dakika bilgisine göre Ege'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre Ege'de depremler olmaya devam etmektedir. En son 11:35'te 5.2 büyüklüğünde deprem meyadana gelmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son dakika: En son deprem ne zaman oldu? İzmir depremi ne zaman oldu? Deprem mi oldu Ege'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 1 Şubat Pazartesi AFAD güncel deprem listesi:

Son dakika: En son deprem ne zaman oldu? İzmir depremi ne zaman oldu? Deprem mi oldu Ege'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Ege'de meydana gelen deprem il ilgili henüz ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir açıklama bulunmamaktadır.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

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