Son dakika: "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri verildi
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Son dakika: "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri verildi

08.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:33
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Son dakika haber... Kilis'te, polis tarafından En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" doğrultusunda YOYAV Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde çalışanlara seminer verildi.

Kilis'te, polis tarafından En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" doğrultusunda YOYAV Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde çalışanlara seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığıın çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla faaliyete geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonunda ve Kilis Belediyesi YOYAV Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde toplam 50 anne veya anne adayına sosyal mesafeye uyularak, maske takılarak ve hijyen kurallarına uygun şekilde seminer verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bilgilendirme yapılan Anne ve Anne adaylarının Dünya Kadınlar Günü kutlandı. - KİLİS

Son dakika: 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' semineri verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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