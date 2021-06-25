Son dakika! "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Tire'de tanıtıldı

Bir son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi İzmir'in Tire ilçesinde tanıtıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi İzmir'in Tire ilçesinde tanıtıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje başlatıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Topyekün mücadeleye ihtiyaç var. Bu konuda hem basın mensuplarının desteğine ihtiyacımız var hem de anneleri, aileleri işin içine katmamız gerekiyor. Bu kapsamda yapacağımız eğitim faaliyetleri olacak, annelerimizi eğitim faaliyetlerine davet edeceğiz, kendilerine madde bağımlığı hakkında eğitim vereceğiz. İnşallah uyuşturucu ile ilgili bu mücadelede ilerleyeceğiz."

Programda ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli personel tarafından, projeyle ilgili broşür dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı