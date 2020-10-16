Son dakika: "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" Kırıkkale'de hayata geçirildi
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Son dakika: "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" Kırıkkale'de hayata geçirildi

16.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:25
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Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" Kırıkkale'de hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" Kırıkkale'de hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülecek projenin ilk toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Sezer, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, bağımlılıkla mücadele kapsamında kentte yürütülen "Hayat Boşluk Kabul Etmez" ve "Huzur Köy" projeleriyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Bağımlılıkla mücadelenin Kırıkkale'de başlatılan projelerle devam ettiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda madde kullanan 19 yaş ve üzeri bağımlı bireylerin tedavi edilerek sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak için 'Huzur Köy' projesi kapsamında bir rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Yataklı rehabilitasyon merkezimizde meslek edindirme atölyeleri bulunacak ve bu atölyelerde madde bağımlısı bireylerin 1 yıllık rehabilitasyon süreci içerisinde tedavilerinin yanında ilgili meslek eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler ile yeterli mesleki bilgi ve beceri kazanmaları sağlanarak istihdam edilebilirlikleri arttırılacak."

Sezer, "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında da bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçelerde de projeyi uygulama noktasında çalışmalara başlandığını kaydetti.

Proje kapsamında ilde valilik koordinasyonunda küçük anne grupları oluşturularak mahalle, ilçe ve il temsilcisi annelerin belirleneceğini dile getiren Sezer, böylece annelerin çocuklarının uyuşturucu batağına düşmesinin önüne geçmiş olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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