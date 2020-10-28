Son dakika! "En iyi narkotik polisi anne" projesi
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Son dakika! "En iyi narkotik polisi anne" projesi

28.10.2020 01:47 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:51
Son dakika!

Son dakika haberi: Zonguldak'ta en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında narko-rehber modülü anlatıldı.

Zonguldak'ta en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında narko-rehber modülü anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında; Zonguldak'ta 14: 00-15: 00 saatleri arasında Fatih Halk Eğitim Merkezi'nde 20 anne ve anne adayı yetişkine Narko-Rehber modülü anlatıldı. Proje kapsamında UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) da anne adaylarına tanıtıldı. İki Ekmek filmi gösterimi ile birlikte katılımcılara Narko-Test uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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