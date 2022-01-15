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Son dakika! En iyi narkotik polisi; Anne

Son dakika! En iyi narkotik polisi; Anne
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında tekstil işçisi kadınlara eğitim verdi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında tekstil işçisi kadınlara eğitim verdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'nin Çilimli ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 34 anne ve anne adayına narkotik suçlarla ilgili bilgiler verildi. Eğitim çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, kadınlara madde bağımlılığı ile mücadele ve tedavi yöntemlerini anlattı. Eğitim sonunda "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE

Son dakika! En iyi narkotik polisi; Anne

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Son dakika habere göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında tekstil işçisi kadınlara eğitim verdi.

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