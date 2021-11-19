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Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.049,9089474,10
QNB Finans Portföy Altın BYF57,7689483,73
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,2702163,73
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0233453,64
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,6259023,50
Fiba Portföy Altın Fonu0,0529723,45
HSBC Portföy Altın Fonu5,2943823,42
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu241,8266373,40
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,5763303,37
Inveo Portföy Altın Fon1,3385373,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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