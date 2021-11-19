Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,10 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.049,908947
|4,10
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|57,768948
|3,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|66,270216
|3,73
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023345
|3,64
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,625902
|3,50
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,052972
|3,45
|HSBC Portföy Altın Fonu
|5,294382
|3,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|241,826637
|3,40
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,576330
|3,37
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,338537
|3,36
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500