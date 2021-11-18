Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,83 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 3,64 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,53 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: