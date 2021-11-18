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Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,83 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 3,64 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,53 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,83 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 3,64 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,53 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,4907623,83
QNB Finans Portföy Gümüş BYF55,2623083,64
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF63,8874233,53
QNB Finans Portföy Altın BYF55,6916193,30
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,4003583,19
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,5249353,04
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.008,5148163,02
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,7132382,95
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,3059272,75
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF23,8988152,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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