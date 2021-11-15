Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,91 ile "Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF" ve yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,91 ile "Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF" ve yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,048681
|2,29
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|16,820911
|1,91
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,200932
|1,64
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,557366
|1,64
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,497896
|1,56
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,137455
|1,55
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,070466
|1,55
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,129970
|1,55
|İş Portföy Altın Fonu
|0,063360
|1,54
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,068049
|1,54
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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