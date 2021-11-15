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Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,91 ile "Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF" ve yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,91 ile "Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF" ve yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Portföy Altın Fonu0,0486812,29
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF16,8209111,91
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,2009321,64
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5573661,64
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,4978961,56
TEB Portföy Altın Fonu0,1374551,55
Deniz Port. Altın Fonu0,0704661,55
Ak Portföy Altın Fonu0,1299701,55
İş Portföy Altın Fonu0,0633601,54
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)2,0680491,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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