Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,91 ile "Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF" ve yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: