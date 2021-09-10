Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,76 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,65 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,76 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,65 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7413151,87
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7230951,76
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)104,7015551,65
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)80,9364581,61
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)0,9866181,54
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF15,6939481,50
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,7021401,49
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,0718651,47
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,6665431,42
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8440901,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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