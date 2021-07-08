Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0969590,38QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1042600,20Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0969590,38
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1042600,20
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon10,1639660,19
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,9890590,18
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,2193170,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1046770,61
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,2034680,47
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3256760,34
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0136720,26
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,5737420,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1336931,51
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,2735861,01
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0575840,96
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0885130,95
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0915100,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0812241,46
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1864451,12
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2885730,51
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1902250,50
Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon0,0385510,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6132781,01
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3953990,59
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1722910,59
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2719150,57
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9032170,57
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1383960,58
TEB Portföy Altın Fonu0,1177030,57
Fiba Portföy Altın Fonu0,0412990,57
İş Portföy Altın Fonu0,0540630,57
Deniz Port. Altın Fonu0,0601850,57
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0109290,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0548090,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0519630,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0539630,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9778690,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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