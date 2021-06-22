Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,097330
|1,05
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,071335
|0,97
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,077501
|0,96
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,677131
|0,93
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|10,240416
|0,87
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017434
|2,84
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104720
|2,13
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,791315
|1,55
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,047119
|1,54
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051272
|1,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,140240
|2,23
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,059256
|1,85
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,105446
|1,54
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|172,848210
|1,52
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,073641
|1,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,038597
|1,82
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,098192
|1,01
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,944558
|1,01
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,128240
|0,89
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,872422
|0,83
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,496376
|1,09
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,759462
|0,94
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,423842
|0,91
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,266050
|0,70
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066160
|0,69
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,291818
|1,17
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,268832
|1,05
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,070071
|0,70
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137647
|0,70
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041174
|0,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,684894
|0,07
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|433,625205
|0,05
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|111,889489
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,141001
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,046199
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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