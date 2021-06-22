Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0973301,05
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0713350,97
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,0775010,96
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,6771310,93
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon10,2404160,87
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0174342,84
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1047202,13
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,7913151,55
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0471191,54
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0512721,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1402402,23
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0592561,85
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1054461,54
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu172,8482101,52
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0736411,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0385971,82
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0981921,01
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9445581,01
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1282400,89
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,8724220,83
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,4963761,09
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7594620,94
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,4238420,91
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2660500,70
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0661600,69
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF44,2918181,17
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF50,2688321,05
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0700710,70
Garanti Portföy Altın Fonu0,1376470,70
Fiba Portföy Altın Fonu0,0411740,69
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6848940,07
TEB Portföy Para Piyasası Fonu433,6252050,05
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu111,8894890,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1410010,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0461990,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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