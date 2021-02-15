Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: