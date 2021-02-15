Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları
15.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:50
Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011439
|1,93
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,152999
|1,46
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,221966
|0,72
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,119382
|0,66
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|139,766146
|0,39
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028729
|0,38
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041501
|0,37
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,002119
|0,31
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|93,183368
|0,31
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035849
|0,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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