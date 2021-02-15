Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

15.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:50
Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0114391,93
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1529991,46
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,2219660,72
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1193820,66
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu139,7661460,39
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0287290,38
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0415010,37
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0021190,31
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon93,1833680,31
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0358490,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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