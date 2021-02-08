Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
08.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:36
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0280270,46HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6011290,31Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028027
|0,46
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,601129
|0,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239235
|0,20
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,216574
|0,19
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028565
|0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025361
|1,55
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,007666
|1,08
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,964221
|0,98
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,438266
|0,79
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,474018
|0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,099826
|0,89
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,508677
|0,63
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,148464
|0,59
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,468591
|0,41
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,537723
|0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035861
|0,82
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,115257
|0,57
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,623260
|0,35
|Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon
|1,101851
|0,31
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,755272
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,490588
|0,90
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,364482
|0,40
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019490
|0,13
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,366155
|0,13
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,008112
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,067780
|0,14
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010197
|0,14
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,949574
|0,14
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,204460
|0,13
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062795
|0,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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