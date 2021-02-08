Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

08.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:36
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0280270,46HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6011290,31Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0280270,46
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6011290,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2392350,20
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2165740,19
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0285650,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0253611,55
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0076661,08
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9642210,98
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4382660,79
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,4740180,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0998260,89
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5086770,63
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1484640,59
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,4685910,41
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5377230,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0358610,82
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1152570,57
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6232600,35
Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon1,1018510,31
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,7552720,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4905880,90
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3644820,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0194900,13
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3661550,13
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,0081120,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0677800,14
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0101970,14
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9495740,14
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,2044600,13
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0627950,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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