Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0280270,46HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6011290,31Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.