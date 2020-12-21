Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

21.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:46
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5938060,36
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8372420,29
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2365030,27
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1330870,21
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2577770,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2837810,39
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3594620,38
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2324440,27
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0106240,23
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5368990,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0579812,67
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)109,4636561,82
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,6226891,42
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,3910961,18
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1056811,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,8739601,14
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0228350,90
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0737480,73
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,5810610,48
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1192340,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3179870,75
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,3911830,65
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5587810,64
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2485310,37
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0130420,19
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0436430,13
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1787470,12
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0614340,12
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9078720,12
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,3638360,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:19:00. #1.15#
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