Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

23.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:30
Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,88 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,71 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,88 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,71 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,1387243,81
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,1647632,88
QNB Finans Portföy Altın BYF40,8808642,71
Tacirler Portföy Değ. Fon3,4131841,93
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0535511,90
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF734,4465871,88
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF17,2764261,76
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0955761,60
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,2986521,55
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)107,8463461,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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