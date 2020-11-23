Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,88 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,71 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.