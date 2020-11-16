Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

16.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:58
Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,87 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,61 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,56 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,87 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,61 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,56 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,3661152,87
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,4680842,61
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,4522842,56
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF16,5646362,43
Tacirler Portföy Değ. Fon3,2763142,36
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)86,6854522,15
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0391202,14
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,2177482,08
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,1013052,06
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,3676852,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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