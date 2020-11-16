Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,87 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,61 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,56 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.