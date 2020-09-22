Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,76 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,70 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,76 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,70 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 731,015366 0,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,587192 0,76 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073225 0,70 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028108 0,47 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032245 0,46 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,917519 0,35 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,137488 0,34 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,335854 0,30 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029762 0,27 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033948 0,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara