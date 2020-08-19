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Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Altın Fonu", "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 2,71 ile "TEB Portföy Altın Fonu)" oldu.

Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları
19.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:17

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Altın Fonu", "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 2,71 ile "TEB Portföy Altın Fonu)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Deniz Port. Altın Fonu 0,057674 2,73
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,223277 2,73
TEB Portföy Altın Fonu 0,112595 2,71
Fiba Portföy Altın Fonu 0,039575 2,70
İş Portföy Altın Fonu 0,051773 2,66
Ak Portföy Altın Fonu 0,106269 2,65
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045452 2,60
Garanti Portföy Altın Fonu 0,131639 2,57
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067061 2,56
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,942660 2,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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