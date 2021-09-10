Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0619820,69Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1070700,68MetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,061982 0,69 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,107070 0,68 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060221 0,65 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,084000 0,64 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104070 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020694 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024524 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056094 1,95 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,155759 1,46 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,093471 1,46 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,177554 1,46 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033775 1,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021989 1,55 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035442 1,34 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017935 1,19 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030628 1,12 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,042176 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039541 1,31 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027456 1,30 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050615 1,02 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071703 0,95 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033619 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017089 0,27 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047740 0,27 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016014 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052926 0,25 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050164 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,075215 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,079896 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,027682 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031809 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,079675 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara