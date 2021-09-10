Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0619820,69Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1070700,68MetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0619820,69
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1070700,68
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0602210,65
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0840000,64
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1040700,63
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0206940,56
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0245240,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0560941,95
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1557591,46
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0934711,46
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1775541,46
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0337751,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0219891,55
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0354421,34
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0179351,19
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0306281,12
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0421761,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0395411,31
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0274561,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0506151,02
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0717030,95
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0336190,64
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0170890,27
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0477400,27
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0160140,26
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0529260,25
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0501640,24
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0752150,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0798960,05
HEM Para Piyasası EYF0,0276820,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0318090,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0796750,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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