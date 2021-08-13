Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0793950,35Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0508290,32Cigna Sağlık Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079395
|0,35
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050829
|0,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021566
|0,31
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027493
|0,29
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,032024
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020620
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024320
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033534
|2,48
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,037079
|2,40
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055738
|2,34
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,184702
|2,33
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,107462
|2,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035409
|2,08
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017790
|1,95
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076647
|1,88
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026098
|1,85
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021375
|1,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039359
|2,06
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027373
|2,04
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051183
|1,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072688
|1,56
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040564
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050959
|0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052465
|0,67
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031511
|0,67
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016906
|0,67
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055956
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027322
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,034766
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,074896
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030300
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,078841
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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