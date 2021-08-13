Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0793950,35Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0508290,32Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079395 0,35 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050829 0,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021566 0,31 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027493 0,29 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,032024 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020620 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024320 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033534 2,48 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,037079 2,40 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055738 2,34 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,184702 2,33 VEM Hisse Senedi EYF 0,107462 2,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035409 2,08 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017790 1,95 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076647 1,88 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026098 1,85 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021375 1,84 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039359 2,06 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027373 2,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051183 1,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072688 1,56 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040564 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050959 0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052465 0,67 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031511 0,67 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016906 0,67 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055956 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,027322 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,034766 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,074896 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,030300 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,078841 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara