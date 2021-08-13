Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0793950,35Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0508290,32Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0793950,35
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0508290,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0215660,31
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0274930,29
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0320240,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0206200,49
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0243200,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0335342,48
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0370792,40
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0557382,34
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1847022,33
VEM Hisse Senedi EYF0,1074622,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0354092,08
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0177901,95
VEM Dinamik Değişken EYF0,0766471,88
HEM Dinamik Değişken EYF0,0260981,85
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0213751,84
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0393592,06
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0273732,04
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0511831,64
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0726881,56
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0405640,85
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0509590,67
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0524650,67
NN Hay. Em. Altın EYF0,0315110,67
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0169060,67
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0559560,67
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF0,0273220,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0347660,05
VEM Para Piyasası EYF0,0748960,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0303000,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0788410,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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