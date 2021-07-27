Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,65 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 1,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,65 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 1,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2170731,68
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0394291,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1573041,60
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0200890,99
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0299130,94
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1333890,83
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0839320,74
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0329480,66
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0354670,64
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0858630,62
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(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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