Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,51 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,51 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0326270,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1141930,51
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1482450,50
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2046130,49
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1301150,49
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0631450,46
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0581600,33
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0558680,32
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0158310,32
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0545790,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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