Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,51 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,51 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032627 0,52 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,114193 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,148245 0,50 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,204613 0,49 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,130115 0,49 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,063145 0,46 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,058160 0,33 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,055868 0,32 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015831 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054579 0,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Yeni haftaya düşüşle başlayan altın 508 liradan satılıyor Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi