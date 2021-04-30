Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,25 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,25 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,099838 1,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,099187 1,27 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067630 1,25 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020214 1,17 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034890 1,12 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,132846 1,10 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,080024 1,09 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,153972 1,07 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,115162 1,06 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097433 1,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara