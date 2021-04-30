Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,25 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,25 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0998381,27
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0991871,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0676301,25
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0202141,17
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0348901,12
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1328461,10
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0800241,09
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1539721,07
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1151621,06
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0974331,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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