BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
19.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:54
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0925790,20AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0745720,16AvivaSA Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092579
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074572
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063566
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,076042
|0,12
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054122
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,054912
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,025225
|0,16
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,046774
|0,12
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,069863
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,019803
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,021102
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029617
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013588
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032407
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024116
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073353
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029224
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074311
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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