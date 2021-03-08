BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

08.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:48
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0648850,24MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0648850,24
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0523320,23
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0487500,22
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0246030,14
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0522760,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0098810,48
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0100420,29
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0100990,25
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0188190,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0661252,28
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0441062,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1294070,82
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0572580,70
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0582710,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0143510,86
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0334060,86
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1091900,69
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0683370,63
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0204830,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0286930,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0271230,29
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0297140,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0232370,26
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0318340,22
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0721110,13
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0263420,13
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0730240,13
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0747240,13
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0732150,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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